Çağla Kubat: Çok mücadele verdim
Kendini artık tamamen Alaçatı'da rüzgar sörfü sporunun geliştirilmesine ve genç sporcuların kazandırılmasına adayan Çağla Kubat, samimi açıklamalarda bulundu
2012'de eşi ABD'li windsurf sporcusu Jimmy Diaz ile birlikte Alaçatı'da açtığı sörf okuluyla ilgilenen Çağla Kubat, çalışma hayatıyla ilgili konuştu.
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Çağla Kubat, sörfle ilgili büyük bir mücadele verdiğini ifade ederek; "Buranın sörfle ilgili korunması olarak ben büyük mücadele verdim. Spor Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı Çeşme Belediyemiz ile birlikte ve şimdi burası sörfe korunaklı alan olarak ilan edildi. Bu koy, çok özel bir koy. Bu anlamda çok önemliydi, bu kararın alınması. Umuyorum daha uzun seneler devam eder ve Alaçatı rüzgarı, çocuklar ve gençler için eser" dedi.
"Türkiye'de sörf gelişti mi?" sorusuna yanıt veren Çağla Kubat; "Ben yarışırken küçük yaşlarda Türkiye'de kadınlar - erkekler kategorisinde yarışmam gerekiyordu. Bu sporu dünyada olduğu gibi farklı yaş kategorileri için bölümlendirme mistik şimdi bu oluştu. Artık 17 yaş 6 - 15 yaş altı hatta 13 yaş altı kategoride bu sene eklendi. Dolayısı ile çok küçük yaşlarda çocuklarımız yarış kariyerine başlayabiliyorlar ve bu sayede de dünyada başarılar alabiliyorlar. Mesela bugün Hırvatistan'dan döndük, her kategoride bir çocuğumuz her kategoride ilk 3'e girmeyi başardı. Büyük bir başarı daha önce böyle bir şey yaşayamıyorduk" ifadelerini kullandı.
"12 AY YAPILABİLİR"
Çağla Kubat, "Kışın bu spor zor oluyor mu?" şeklindeki soruya ise şu şekilde yanıt verdi: Gerçekten olmuyor. Hava ısındı. Benim zamanımda birazcık daha zordu. Daha soğuk oluyordu, kışlar daha sert geçiyordu ve daha uzun zaman ayrı kalmamız gerekiyordu ama iklimlerin değişmesiyle bu kadar sıcak geçiriyor olmamız nedeniyle spordan ayrı kalınan süre kısaldı Dolayısıyla bu ülkede Alaçatı ve Çeşme'de sörf konusunda çok uygun bir hale geldi. 12 ay yapılabilir.