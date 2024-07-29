Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çağla Kubat: Çok mücadele verdim - Magazin haberleri

        Çağla Kubat: Çok mücadele verdim

        Kendini artık tamamen Alaçatı'da rüzgar sörfü sporunun geliştirilmesine ve genç sporcuların kazandırılmasına adayan Çağla Kubat, samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 09:24 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2012'de eşi ABD'li windsurf sporcusu Jimmy Diaz ile birlikte Alaçatı'da açtığı sörf okuluyla ilgilenen Çağla Kubat, çalışma hayatıyla ilgili konuştu.

        2

        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Çağla Kubat, sörfle ilgili büyük bir mücadele verdiğini ifade ederek; "Buranın sörfle ilgili korunması olarak ben büyük mücadele verdim. Spor Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı Çeşme Belediyemiz ile birlikte ve şimdi burası sörfe korunaklı alan olarak ilan edildi. Bu koy, çok özel bir koy. Bu anlamda çok önemliydi, bu kararın alınması. Umuyorum daha uzun seneler devam eder ve Alaçatı rüzgarı, çocuklar ve gençler için eser" dedi.

        3

        "Türkiye'de sörf gelişti mi?" sorusuna yanıt veren Çağla Kubat; "Ben yarışırken küçük yaşlarda Türkiye'de kadınlar - erkekler kategorisinde yarışmam gerekiyordu. Bu sporu dünyada olduğu gibi farklı yaş kategorileri için bölümlendirme mistik şimdi bu oluştu. Artık 17 yaş 6 - 15 yaş altı hatta 13 yaş altı kategoride bu sene eklendi. Dolayısı ile çok küçük yaşlarda çocuklarımız yarış kariyerine başlayabiliyorlar ve bu sayede de dünyada başarılar alabiliyorlar. Mesela bugün Hırvatistan'dan döndük, her kategoride bir çocuğumuz her kategoride ilk 3'e girmeyi başardı. Büyük bir başarı daha önce böyle bir şey yaşayamıyorduk" ifadelerini kullandı.

        4

        "12 AY YAPILABİLİR"

        Çağla Kubat, "Kışın bu spor zor oluyor mu?" şeklindeki soruya ise şu şekilde yanıt verdi: Gerçekten olmuyor. Hava ısındı. Benim zamanımda birazcık daha zordu. Daha soğuk oluyordu, kışlar daha sert geçiyordu ve daha uzun zaman ayrı kalmamız gerekiyordu ama iklimlerin değişmesiyle bu kadar sıcak geçiriyor olmamız nedeniyle spordan ayrı kalınan süre kısaldı Dolayısıyla bu ülkede Alaçatı ve Çeşme'de sörf konusunda çok uygun bir hale geldi. 12 ay yapılabilir.

        #Çağla Kubat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Venezuela'da seçim sonuçları belli oldu
        Venezuela'da seçim sonuçları belli oldu
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı