Çağla Kubat: Çok mücadele verdim

"Türkiye'de sörf gelişti mi?" sorusuna yanıt veren Çağla Kubat; "Ben yarışırken küçük yaşlarda Türkiye'de kadınlar - erkekler kategorisinde yarışmam gerekiyordu. Bu sporu dünyada olduğu gibi farklı yaş kategorileri için bölümlendirme mistik şimdi bu oluştu. Artık 17 yaş 6 - 15 yaş altı hatta 13 yaş altı kategoride bu sene eklendi. Dolayısı ile çok küçük yaşlarda çocuklarımız yarış kariyerine başlayabiliyorlar ve bu sayede de dünyada başarılar alabiliyorlar. Mesela bugün Hırvatistan'dan döndük, her kategoride bir çocuğumuz her kategoride ilk 3'e girmeyi başardı. Büyük bir başarı daha önce böyle bir şey yaşayamıyorduk" ifadelerini kullandı.