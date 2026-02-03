Çağla Şıkel: Bülent hanım, beni çok mutlu etti

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağla Şıkel, Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Şıkel, oğlu Kuzey'in gitara merak saldığını ve onunla görüntülü konuştuğunu söyledi.

Çağla Şıkel; "Oğlumla konuşuyordum. Bu ara gitara düştü, gitar deniyor. Babasının yanına gitti. Bana gitar çalarken kendini izlettiriyor. Şimdi video çekecek akşam izletecekmiş" diyerek, gülümsedi.

Son dönemde İstanbul Boğazı'nda sörf yapan Çağla Şıkel, bu konuda; "Terapi gibi... Çocuklarımla çok güzel beraber zaman geçiriyoruz" dedi.

Çağla Şıkel, rol aldığı 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı tiyatro oyunu hakkında da konuştu. Şıkel; "Mükemmel gidiyor, ben bu kadarını hayal edemezdim. Seyircimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor. Seyirci hep geliyor, her oyunda daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bülent (Ersoy) hanım da izlemeye geldi, çok beğendiğini söyledi. Beni çok mutlu etti beni. Sonuna kadar oturdu, izledi" diye konuştu.