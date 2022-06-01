"SAATİ KURMADAN UYANMAYI ÖZLEDİM"

Şıkel, tatil planlarını soran muhabirlere, "Bana henüz yaz gelmedi. Sadece yaz fotoğraflarına bakıyoruz. 4 haftam daha var, buradayım. Sonra inşallah ailemle birlikte Çeşme'ye geçeceğim. Annemlerle de orada buluşacağım. Arada da Bodrum'a gidip, geleceğim. Geçen sene hiç fırsat olmadı, bu sene gideceğim. Çok özledim... Aslında kışın hafta sonları çocuklarımla doğa ile iç içe oluyoruz. Kamp yapıp, çadırda kalmayı biz kışın hallediyoruz. Yazın tek özledim şey; deniz, kum, güneş ve bir de saatimi kurmadan uyanmak..." dedi.