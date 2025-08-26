Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile Çeşme tatiline devam ediyor. Şıkel, bütün tatilini son dönemin popüler su sporlarından jet-surf kullanmayı öğrenmeye ayırdı.

Çağla Şıkel; "Hayatımın en güzel yazı" diyerek, jet-surf yaptığı anları paylaştı.

46 yaşındaki Çağla Şıkel, jet-surf’ü öğrenme sürecinde bacaklarında oluşan morlukların fotoğrafını da şu mesajla paylaştı: Öğrenirken bazı bedeller ödendi ama onlar bile gülümsetiyor.