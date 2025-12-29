Habertürk
        Çağla Şıkel ile Emre Altuğ çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte 2026'yı erken kutladı

        Çağla Şıkel ile Emre Altuğ çocuklarıyla birlikte 2026'yı erken kutladı

        2015'te boşanan, Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, çocuklarıyla birlikte çıktığı akşam yemeğinde 2026'yı kutladı

        Giriş: 29.12.2025 - 08:21 Güncelleme: 29.12.2025 - 08:21
        Eski eşler 2026'yı erken kutladı
        Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu bulunan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 7 yıllık evliliklerini 2015'te bitirmişti. Ayrılığın ardından arkadaş kalan Altuğ ile Şıkel, çocukları için özel günlerde bir araya gelmeye devam ediyor.

        2026'ya sayılı günler kala, Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, çocuklarıyla birlikte akşam yemeğinde buluştu.

        2026'yı erken karşılayan eski eşler, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

