Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu bulunan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 7 yıllık evliliklerini 2015'te bitirmişti. Ayrılığın ardından arkadaş kalan Altuğ ile Şıkel, çocukları için özel günlerde bir araya gelmeye devam ediyor.

2026'ya sayılı günler kala, Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, çocuklarıyla birlikte akşam yemeğinde buluştu.

2026'yı erken karşılayan eski eşler, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.