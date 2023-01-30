'ESKİ EŞ' SORULARINA YANIT

2015'te boşanan, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un bir süredir aralarının bozuk olduğu ileri sürülmüştü. Ayrılık sonrası eski eşiyle dostluğunu sürdüren Şıkel, konuyla ilgili "Emre ile hiçbir sıkıntımız yok, aşırı iyi anlaşıyoruz. 'Maşallah' deyin" ifadelerini kullanmıştı.