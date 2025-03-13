Çağlar Hazal'dan, Samet Akaydın'a romantik doğum günü mesajı Çağlar Hazal, Çaykur Rizesporlu futbolcu sevgilisi Samet Akaydın'ın doğum gününü birlikte çıktıkları romantik bir yemekte paylaştığı mesajla kutladı; "Seni her şeyden çok seviyorum"

Habertürk Giriş: 13.03.2025 - 08:22 Güncelleme: 13.03.2025 - 08:23 facebook

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