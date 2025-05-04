Çağlar Söyüncü Başakşehir maçında yok!
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde sarı kart gören Çağlar Söyüncü, gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
Giriş: 04.05.2025 - 19:52 Güncelleme: 04.05.2025 - 19:52
Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 37. dakikasında sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü, hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören 28 yaşındaki stoper, 35. hafta oynanacak Rams Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
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