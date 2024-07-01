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        Haberler Spor Transfer Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de! İşte maliyeti... - Futbol Haberleri

        Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de! İşte maliyeti...

        Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 20:43 Güncelleme: 01.07.2024 - 21:16
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        Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de!
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        Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'e 4 sene içinde 7 taksitle 8.5 milyon euro ödeneceğini açıkladı.

        Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 16 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü bu karşılaşmalarda biri Galatasaray derbisinde olmak üzere 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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