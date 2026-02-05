Çağlar Söyüncü: Takım arkadaşlarımı tebrik ederim

Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yı 3-1 yenen Fenerbahçe'nin stoperi Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı değerlendirdi.

"TAKIM ARKADAŞLARIMI TEBRİK EDERİM"

Tecrübeli stoper Erzurumspor'un oyunundan övgüyle bahsederken, "Erzurumspor ilk 45 dakika çok iyi oynadı, buna biz izin verdik ama tebrik etmek lazım. Önemli olan finali iyi yapmaktı, mutluyuz. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

GENÇ OYUNCULAR

Fenerbahçe'nin genç isimleri için konuşan Söyüncü, "Genç iki kardeşim Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe ile oynadık, inşallah Fenerbahçe'nin geleceği olurlar ve ülkemizi, Avrupa'da temsil ederler." dedi.