Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolİtalya
ABONE OL

Cagliari: 1 - Juventus: 3 MAÇ SONUCU

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari'yi 3-1 yendi

Cagliari: 1 - Juventus: 3 MAÇ SONUCU

Ligde zirveye oynayan Juventus, Sardinya Arena'da kümede kalma mücadelesi veren Cagliari'ye konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 25. dakikasında Ronaldo, bu kez penaltıdan farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 0-2.

Müsabakanın 32. dakikasında Juventus'ta Ronaldo, bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarı, bu gollerle konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ev sahibi Cagliari, 61. dakikada Giovanni Simeone ile farkı 2'ye indirdi: 1-3.

Maçta başka gol olmadı ve Juventus, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 55'e çıkartan bir maçı eksik Juventus, lider Inter'in 10 puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.

Cagliari ise ligdeki 15. yenilgisini yaşarken, 22 puanla 17. sırada yer buldu.

Bugünkü maçta yaptığı hat-trickle Cristiano Ronaldo, Serie A'da bu sezon forma giydiği 23 maçta 23 gole ulaştı, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

Diğer yandan, milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Ligde 27. hafta, bu akşam oynanacak Milan-Napoli müsabakasıyla tamamlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Erol Bulut: Ofsayt olan pozisyonda gol yedik
FUTBOL"Ofsayt olan topta gol yedik"
İbrahim Yıldız: Kadroyu Erol Bulut mu yapıyor?
FUTBOL"Kadroyu Erol Bulut mu yapıyor?"
Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 2 MAÇ SONUCU
FUTBOLKadıköy'de bir şok daha!
BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLErzurum'da gol sesi çıkmadı!
Fenerbahçe bu sezon 6 mağlubiyet ile rekor kırdı
FUTBOLTarihi hüsran
Kayserispor Galatasaray maç yorumları: "Bu taktikle şampiyon olmuşlardı" Son dakika spor haberleri
FUTBOL"Bu taktikle şampiyon olmuşlardı"
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri! Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta? - Son dakika spor haberleri
FUTBOLİrfan Can sürprizi! Bulut'un 11'i...
Gaziantep FK: 2 - Denizlispor: 0 MAÇ SONUCU
FUTBOLAntep evinde güzel!
Bülent Uygun'dan Sumudica sözleri
FUTBOLBülent Uygun'dan Sumudica sözleri
Selahattin Baki: Fenerbahçe taraftarıyla oynayıp sokağa dökmeye çalışıyorlar
FUTBOL"Sokağa dökmeye çalışıyorlar!"