'Çakallarla Dans 6'nın afişi yayınlandı

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Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı 'Çakallarla Dans 6'nın afişi yayınladı. Çekimleri İstanbul, Bodrum ve Kos Adası'nda gerçekleştirilen film, 2 Aralık'ta sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

Türk sinemasının en uzun soluklu film serilerinden biri olan 'Çakallarla Dans'ın yeni macerasında 'Çakallar' bu kez sınırları aşıyor ve yurtdışına açılıyor! 2010’da vizyona giren ilk filmden bu yana ana kadrosunu muhafaza ederek yoluna devam eden 'Çakallarla Dans'ın ekibine yeni isimler de eklendi.

'Çakallarla Dans 6'da; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yeniden bir araya geliyor. 6'ıncı filmde; Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç ve Kemal Zeydan kadroya katılıyor.

'Çakallarla Dans 6'nın senaryosunda tüm seride olduğu gibi Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası yer alıyor.