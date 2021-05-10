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ÇAKILDI! 10 Mayıs Dogecoin ne kadar? Dogecoin son durum ne?

Dogecoin, Elon Musk'ın geçen hafta sonu Saturday Night Live etkinliğine rağmen büyük bir düşüş yaşadı. Dogecoin fiyatlarının uçmasını bekleyen milyonlarca yatırımcı hayal kırıklığı yaşadı.

ÇAKILDI! 10 Mayıs Dogecoin ne kadar? Dogecoin son durum ne?

2021'de Musk, Dogecoin hakkında tweet atmaya başladı, en yüksek destekçisi Twitter profili oldu ve kripto para biriminin fiyatının artmasına yardımcı oldu. Elon Musk'ın SNL planına yönelik Dogecoin fiyatlarında büyük bir sıçrayış bekleyen yatırımcılar hayal kırıklığına uğradı. Bir saat içinde Dogecoin'in fiyatı 66 sentten 50 sentin biraz altına düştü. Gösteriden sonraki saatlerde Dogecoinin fiyatı 43 sent seviyelerini görürken, hızlı bir toparlanma ile 55 sent seviylerine tekrardan ulaştı.

DOGECOİN NE KADAR, KAÇ DOLAR/TL?

Popüler alt coinlerden biri olan Dogecoin şu anda 0,533103 dolardan işlem görüyor. Bu miktar 4,40 TL'ye tekabül ediyor.

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) anlık, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş bir kripto paradır. Dogecoin, logosunda ve isminde popüler bir internet meme’i olan ve Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpeği taşır.

Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 6 Aralık 2013'te tanıtılan Dogecoin, hızlı bir şekilde kendi internet topluluğunu geliştirerek 28 Ocak 2021'de 5,4 milyar ABD Doları tutarında bir piyasa değerine ulaştı. 4 Mayıs 2021 itibariyle piyasa değeri 62 milyar ABD dolarını geçmiştir. 2 Şubat 2021 itibariyle, r/dogecoin subreddit’inin toplam takipçi sayısı 781.000’e ulaşmıştır. Dogecoin Türkçeye "Aya!" veya "Aya doğru!" olarak çevrilebilen "To the moon!" sloganıyla anılmaktadır. Şaka amaçlı çıkan coin 0.57 $ seviyesine kadar çıkarak kamuoyunu şaşırtmıştır

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