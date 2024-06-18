Çalgı Çengi İkimiz konusu ve oyuncuları
Çalgı Çengi serisinin ikinci filmi olan Çalgı Çengi İkimiz bu akşam kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ekranlara geliyor. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yer aldığı Çalgı Çengi İkimiz filmi ile ilgili detayları sizlerle paylaştık. İşte Çalgı Çengi İkimiz konusu ve karakterleri...
Çalgı Çengi İkimiz filmi gündemdeki yerini aldı. 2017 çıkışlı, komedi türündeki Türk filminin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapmıştır. Filmin başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin paylaşmaktadır. Peki, Çalgı Çengi İkimiz oyuncuları kimler? Çalgı Çengi İkimiz konusu ne? İşte detaylar...
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ KONUSU
Salih ve Gürkan iki müzisyen kuzendir. Müzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ama bir türlü üst basamağa çıkamazlar. Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiçbir özel yeteneği olmayan iki kuzen ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada da bir işe yaramadıkları çabucak fark edilip, mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur kalırlar.
Nasıl dahil olduklarını dahi bilmedikleri mafya ailesinden ayrılmak istediklerinde kendilerine bir anlaşma sunulur. İlk defa gerçek bir görev alırlar, sahne alacakları düğündeki nikâh memurunu kaçırmaları istenir, nikâh memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan'ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister. Mafyadan kurtuluşları olan adam aynı zaman da fakirlikten de kurtuluş anahtarı çıkar. Artık bir tercih yapmaları gerekir...
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Kural - Gürkan
Murat Cemcir - Salih
Rasim Öztekin - Bünyamin
Ahmet Gülhan - Kayınbaba
Ayşe Kökçü - Kaynana
Nur Erkul - Salih' in Sevgilisi
Ayhan Taş - İsmet
Burak Satıbol - Samet
Şinasi Yurtsever - Mahmut
Ceyhun Güneş - Gökmen
İlker Yakut - Semih
Tuna Orhan - Mafya Yunus
Cahit Gök - Mafya Cemal
Barış Yıldız - Kaşıkçı
Korhan Herduran - Kaşıkçı
Samet Gürsel - Kaşıkçı
Cemil Şahin
Osman Kaba
Hakan Akın
Erdal Şahin
Okan Has
Atilla Pekdemir
Zihni Göktay - Komiser