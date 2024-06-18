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        Haberler Bilgi Gündem Çalgı Çengi İkimiz oyuncuları kimler? Çalgı Çengi İkimiz konusu ve karakterleri

        Çalgı Çengi İkimiz konusu ve oyuncuları

        Çalgı Çengi serisinin ikinci filmi olan Çalgı Çengi İkimiz bu akşam kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ekranlara geliyor. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yer aldığı Çalgı Çengi İkimiz filmi ile ilgili detayları sizlerle paylaştık. İşte Çalgı Çengi İkimiz konusu ve karakterleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 18:37 Güncelleme: 18.06.2024 - 18:37
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        Çalgı Çengi İkimiz filmi gündemdeki yerini aldı. 2017 çıkışlı, komedi türündeki Türk filminin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapmıştır. Filmin başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin paylaşmaktadır. Peki, Çalgı Çengi İkimiz oyuncuları kimler? Çalgı Çengi İkimiz konusu ne? İşte detaylar...

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        ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ KONUSU

        Salih ve Gürkan iki müzisyen kuzendir. Müzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ama bir türlü üst basamağa çıkamazlar. Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiçbir özel yeteneği olmayan iki kuzen ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada da bir işe yaramadıkları çabucak fark edilip, mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur kalırlar.

        Nasıl dahil olduklarını dahi bilmedikleri mafya ailesinden ayrılmak istediklerinde kendilerine bir anlaşma sunulur. İlk defa gerçek bir görev alırlar, sahne alacakları düğündeki nikâh memurunu kaçırmaları istenir, nikâh memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan'ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister. Mafyadan kurtuluşları olan adam aynı zaman da fakirlikten de kurtuluş anahtarı çıkar. Artık bir tercih yapmaları gerekir...

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        ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ OYUNCULARI KİMLER?

        Ahmet Kural - Gürkan

        Murat Cemcir - Salih

        Rasim Öztekin - Bünyamin

        Ahmet Gülhan - Kayınbaba

        Ayşe Kökçü - Kaynana

        Nur Erkul - Salih' in Sevgilisi

        Ayhan Taş - İsmet

        Burak Satıbol - Samet

        Şinasi Yurtsever - Mahmut

        Ceyhun Güneş - Gökmen

        İlker Yakut - Semih

        Tuna Orhan - Mafya Yunus

        Cahit Gök - Mafya Cemal

        Barış Yıldız - Kaşıkçı

        Korhan Herduran - Kaşıkçı

        Samet Gürsel - Kaşıkçı

        Cemil Şahin

        Osman Kaba

        Hakan Akın

        Erdal Şahin

        Okan Has

        Atilla Pekdemir

        Zihni Göktay - Komiser

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