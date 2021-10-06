Haberde, sızıntıya dair ilk ihbarın 1 Ekim akşamı bölgede demirlemiş bir gemi, ikincisinin ise altı saat sonra uydu görüntülerinde sızıntıyı fark eden Federal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi yetkililerince yapıldığı bilgisi yer aldı.