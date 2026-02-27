Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Çalışan annelerin dikkatine: Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! Doğum izni düzenlemesi yasalaştı mı, son durum nedir, babalık izni kaç gün olacak?

        Çalışan annelerin dikkatine: Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! Doğum izni düzenlemesi yasalaştı mı?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma kapsamında doğum izninin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Aynı düzenleme ile babalık izninin de 10 güne yükseltilmesi hedefleniyor. Kamuoyunun yakından izlediği düzenlemede gözler yasal sürece çevrilirken, teklifin ne zaman onaylanacağı ve yürürlüğe gireceği konuları merak edilmeye devam ediyor. Peki, doğum izni düzenlemesinde son durum ne?

        Giriş: 27.02.2026 - 16:32
        1

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın doğum iznine yönelik yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. Hazırlanan düzenlemeye göre, çalışan annelerin doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması planlanırken, doğum öncesinde kullanılan 8 haftalık iznin 6 haftasının doğum sonrasına aktarılabilmesine imkân tanınması öngörülüyor. Yeni doğum izni düzenlemesine ilişkin detaylar ise merak edilmeye devam ediyor. İşte, düzenlemeye dair öne çıkan ayrıntılar.

        2

        2026 DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre; yeni yılda doğum izni 16 haftadan, 24 haftaya çıkacak. Mevcut olarak doğum izninde olan anneler de yeni uygulamadan yararlanacak.

        Daha önce doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olarak kullanılan iznin şeklinde de değişikliğe gidiliyor.

        Buna göre; anne adayları isterlerse doğum öncesi 8 haftanın 6 haftasını doğum sonrasına aktarabilecek. Yani, doğumdan önce iki hafta, doğumdan sonra 22 hafta şeklinde izin kullanılabilecek.

        3

        2026 BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?

        Teklifin kabul edilmesiyle babalık izni 5 günden, 10 güne çıkacak.

        4

        24 HAFTALIK DOĞUM İZNİ UYGULAMASI YASALAŞTI MI?

        Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesi ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
