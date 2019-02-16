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Konya Berberler ve Kuaförler Odası'nın dilekçesiyle, Konya Valiliği tarafından pazar günleri erkek berberler, salı günleri ise kadın kuaförlerinin tatil yapmasına yönelik alınan kararı iki yıl önce yargıya taşıyan erkek berberi Ramazan Karatopal, hukuk mücadelesini kazandı. Karatay ilçesinde berber salonu çalıştıran Ramazan Karatopal, Karatay Belediyesi zabıta ekiplerinin, iş yerini pazar günü çalıştırdığı gerekçesiyle kendisine yazdığı bin 253 lira tutarındaki cezanın ardından yargıya başvurdu.
HUKUKA UYGUN BULUNMADI
DHA'da yer alan habere göre Ramazan Karatopal, Konya 2'nci İdare Mahkemesi'ne pazar günleri erkek berber salonlarının çalıştırılabilmesi için dava açtı. Mahkeme, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun yalnızca çalışma saatlerinin belirlenmesi yönünde Valilere yetki tanındığını, sadece gün içerisinde çalışma saatlerinin belirlenmesine yönelik olduğu dikkate alındığından, erkek berberlerin pazar günleri çalışmasını engelleyen düzenlemenin hukuka uygun bulunmadığı sonucuna vardı. Mahkeme, pazar günleri erkek berberlerin çalıştırmama kararının iptaline hükmetti.
"BANA RUHSATTAN CEZA YAZDILAR"
Mahkeme kararıyla, berber ve kuaförlerin isteğe bağlı olarak iş yerlerini açabileceğini ifade eden Ramazan Kartopal şöyle dedi: "Pazar günü iş yerimi açtığım için bana ceza yazdılar. Çevremde yıllardır ruhsatsız çalışanlar varken bana ruhsattan ceza yazıldı. Bu baskılardan dolayı, pazar günleri berber salonu açmama meselesini yargıya taşıdım. Bununu üzerine beni sosyal medyada linç etmeye çalıştılar.
"MUHATAP BULAMADIM, YARGIYA GİTTİM"
Kimsenin tatil günü ya da yaşantısıyla uğraşmak gibi bir derdim yok. Benim bir esnaf dükkanım var ve rızkımın peşine düşmüşüm. Benim mantığıma haftada 1, ayda 4 gün, 2-3 gün de işlerin durgun olduğunu varsaysak, bu beni zor durumda bıraktığı için bu yola başvurdum. Mahkemeye gitmeden önce tüm yetkili kişilerle görüşmek istedim. Fakat berber olduğum için hep geri çevrildim muhatap bulamadım. Bu benim çok zoruma gitti ve yargıya gittim. Allah'a şükürler olsun ki bunun gururunu yaşıyorum.
"DURUMU İYİ OLAN ÇALIŞMASIN"
Berber arkadaşlar beni arıyorlar, pazar günleri iş yeri açmaktan çekiniyorlar. Ben de onlara mahkemeyi kazandığımı pazar günleri çalışmalarının hiçbir sorun oluşturmadığını söylüyorum. Bazı meslektaşlarım da bana tepki gösteriyor. Ama bu karar da berber salonunu zorunlu açık tutacaksın diye bir ibare yok, rahat olsunlar. Durumu iyi olan arkadaşlarımız açmasınlar. Durumu kötü olan arkadaşlarımız açsın. Ben özgürce çalışmak istiyorum. Meslektaşlarıma yazılan cezaların da haksız olduğunu kanıtlamışım, bana teşekkür etmeleri gerekirken yanlışı savunuyorlar. Mutluyum, yargıya çok teşekkür ediyorum. Annemi ve babamı bu dönemde çok üzdüm. Bana devlet kurumuna karşı gelme dediler. Ama ben adaleti aradım ve buldum."
PARA CEZASINI DA İPTAL ETTİRDİ
Karatopal ayrıca, zabıta ekiplerinin pazar günü iş yeri açtığı gerekçesiyle kestiği bin 253 liralık para cezasını da, 2018 yılının Temmuz ayında Konya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne açtığı davayla iptal ettirdi.
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