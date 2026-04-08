Ormanları tehdit eden "çam kese" istilasına karşı "Terminatör böcek" devrede
Muğla'da orman varlığını tehdit eden zararlılara karşı yürütülen mücadelede, Orman Bölge Müdürlüğü, özellikle kızılçam ormanlarında yaygın olarak görülen Çam kese böceği ile mücadelede biyolojik ve mekanik yöntemleri etkin biçimde sürdürüyor. Mücadele kapsamında yetiştirilen ve halk arasında 'Terminatör böcek' olarak adlandırılan Calosoma sycophanta, zararlı popülasyonunu doğal yollarla azaltmak amacıyla ormanlık alanlara bırakılıyor. Bu arada vatandaşlar da özellikle ilkbahar aylarında çam kese böceği yoğunluğu görülen alanlarda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı
İHA'nın haberine göre, bu predatör böcek türü, çam kese böceğinin larva ve pupalarıyla beslenerek zararlının yayılımını kontrol altına alıyor.
Bugüne kadar laboratuvarda üretilen toplam 6 bin 500 adet böceğin Orman İşletme Müdürlüklerine dağıtılırken, özellikle zararlının yoğun olduğu sahalarda doğaya salındığını belirtildi. Laboratuvardaki üretim çalışmalarının ise yıl boyunca planlı şekilde devam ettiği ifade edildi.
Nisan aylarında çamlarda başlayan çam kese böceği istilasının, yalnızca ağaçlara zarar vermekle kalmadığı, yoğun popülasyonlarda ağaçların gelişimini yavaşlatarak, kurumalara neden olabildiği belirtildi.
Ayrıca böceğin larvalarındaki yakıcı tüylerin insanlarda ve hayvanlarda ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabildiği kaydedildi. Bu nedenle zararlıya karşı yürütülen mücadelenin hem ekosistem hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşıyor.
Orman Genel Müdürlüğü'nün stratejileri doğrultusunda yürütülen çalışmalarda kimyasal mücadele yerine doğaya zarar vermeyen yöntemler tercih ediliyor.
Biyolojik mücadele kapsamında kullanılan Calosoma sycophanta, ekosistemde doğal dengeyi koruyarak uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, çam kese böceğiyle mücadelenin sadece belirli dönemlerle sınırlı kalmadığını, yıl boyunca izleme, üretim ve sahaya bırakma faaliyetleriyle devam ettiğini belirtti.
Önümüzdeki süreçte üretim kapasitesinin artırılması ve daha geniş alanlarda biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Vatandaşların, özellikle ilkbahar aylarında çam kese böceği yoğunluğu görülen alanlarda dikkatli olmaları, dokunmaları halinde kaşıntıya neden olabileceği belirtildi.