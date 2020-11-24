Çam sakızı; Çam sakızı adından da anlaşılacağı üzere çam ağacından elde edilir.

Diğer sakızlardan farklı özelliklere sahip olan çam sakızı çiğnendikçe ufalarak tozlaşan bir sakızdır. Rengi ve sakızın kıvamın bala benzer. Çam sakızının kokusu çok ağırdır. Ağır kokuya sahip bu sakızın tadı acıdır. Bal rengine benzeyen çam sakızı çiğnenmeye başladıktan sonra mor rengini alır. Çiğnedikçe sertleşebilen bir sakızdır.

Çam sakızının Faydaları Nelerdir?