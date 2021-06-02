'Cam Tavanlar' ekibinin eğlenceli çekimi!

'Ve enteresan bir gelişme!'

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aşrollerinde son dönemin gözde oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın buluştuğu Ojo Pictures'ın yaz ekranlarına renk katacak dizisi 'Cam Tavanlar' için yapılan afiş çekiminden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Kamera arkası görüntülerinde Soral ve Aka'nın iyi bir uyum yakaladığı gözlerden kaçmazken tüm ekibin yüksek enerjisi ve sempatik halleri, temposu yüksek bir yaz dizisinin sinyallerini verdi.

Farklı ve romantik bir hikayeyi ekranlara taşımaya hazırlanan, 9 Haziran'da ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak 'Cam Tavanlar'da başarılı oyuncular Bensu Soral ve Kubilay Aka, kendilerini sert bir savaşın içinde bulan iki iş insanını canlandırıyor. İş dünyasında karşı karşıya gelen Leyla ve Cem'in birbirlerine karşı verdikleri mücadelede en büyük sınavları engel olamadıkları duyguları olacak.

Kerem Çatay ve Ömer Özgüner'in yapımcılığındaki 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin kaleminden çıkıyor. Fethi Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği dizinin kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yanı sıra Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

'Cam Tavanlar', rekabet ve aşkın buluşacağı etkileyici öyküsüyle 9 Haziran Çarşamba akşamı Show TV'de başlıyor!

İşte 'Cam Tavanlar' Kamera Arkası Görüntüleri;