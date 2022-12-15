Eğer çoraplarınızı bir türlü bulamıyorsanız ilk önce çamaşır makinesinin kapağı ile tamburu arasıında bulunan lastik conta arasında bakabilirsiniz. Çamaşır makinesinin kapağı kapatıldığınada bu mekanizma suyun sızdırılmamasını statik elektrikler ile sağlar. Elektrik çorapların giysilere yapışmasına neden olur.