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Çamaşır makinesi çoraplarınızı yutuyor olabilir! Kaybolan çorapların arkasında çamaşır makinesi var!

Evde çoraplarınızın eşini kaybediyor olabilirsiniz ve ne kadar arasanız da asla bulamazsınız. Çoraplarınızı çamaşır makinesi gerçekten yutuyor. Nasıl olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!

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  • Çamaşır makinesi çoraplarınızı yutuyor olabilir! Kaybolan çorapların arkasında çamaşır makinesi var!
  • Çamaşır makinesi çoraplarınızı yutuyor olabilir! Kaybolan çorapların arkasında çamaşır makinesi var!

    Çamaşır makinelerinin bazı tipleri üstten yüklemeli ve dikey makinerlerde çoraplar karıştırıcının altına veya yıkama haznesinin altına sıkışabiliyor. Ayrıca makineye aşırı çamaşır koyarsanız yine çoraplar iç hazne ile dış hazne arasında sıkışıyor.
  • Çamaşır makinesi çoraplarınızı yutuyor olabilir! Kaybolan çorapların arkasında çamaşır makinesi var!

    Eğer çoraplarınızı bir türlü bulamıyorsanız ilk önce çamaşır makinesinin kapağı ile tamburu arasıında bulunan lastik conta arasında bakabilirsiniz. Çamaşır makinesinin kapağı kapatıldığınada bu mekanizma suyun sızdırılmamasını statik elektrikler ile sağlar. Elektrik çorapların giysilere yapışmasına neden olur.
  • Çamaşır makinesi çoraplarınızı yutuyor olabilir! Kaybolan çorapların arkasında çamaşır makinesi var!

    ÇORAPLARIN KAYBOLAMASINI NASIL ÖNLERSİNİZ?

    Çoraplar, yıkanırken lastik ve tamburun metal kısmında sıkışabileceği için düzenli olarak kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda makinenin motoruna suyun sızmasını da engellersiniz.

     
  • Çamaşır makinesi çoraplarınızı yutuyor olabilir! Kaybolan çorapların arkasında çamaşır makinesi var!

    Çamaşır makinesine aşırı yük koymayın.

    Çorapları bir kılıfa koyarak yıkamayı deneyin. 

    Sadece çorapları değil küçük parçaları da yutabiliyor.

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