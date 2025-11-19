Habertürk
        Cambridge Sözlüğü'nün yılın kelimesi 'parasosyal' ne demek?

        Cambridge Sözlüğü, yılın kelimesini açıkladı

        'Cambridge Sözlüğü' 'parasosyal' sözcüğünü yılın kelimesi olarak seçti. Kelime ünlü kişilerle kurulan 'sağlıksız' tek taraflı ilişkileri anlatıyor

        Giriş: 19.11.2025 - 10:06 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:06
        Yılın kelimesi seçildi!
        Birleşik Krallık'ın en yetkin sözlüklerinden Cambridge Sözlüğü her sene olduğu gibi bu sene de yılın kelimesini seçti. Yılın kelimesi, zamanın ruhunu yansıtan 'parasosyal' oldu.

        Sözlük, bu terimi 'bir kişinin tanımadığı ünlü biri ile arasında hissettiği bağlantıyı içeren veya bununla ilgili olan' şeklinde tanımlıyor.

        Cambridge Sözlüğü editörü Colin McIntosh, sosyal medya ve yapay zekanın akademik bir terimi ana akıma taşıdığını belirterek, "Parasosyal, 2025 ruhunu yakalıyor. Milyonlarca insan parasosyal ilişkilere dahil; çok daha fazlası ise sadece bu yükselişi merak ediyor" dedi.

        Cambridge Üniversitesi Deneysel Sosyal Psikoloji Profesörü Simone Schnall ise parasosyal ilişkilerin 'hayranlık kültürünü, ün kavramını ve yapay zeka ile sıradan insanların çevrim içi etkileşim biçimini yeniden tanımladığını' kaydetti.

        Schnall, insanların ana akım ve geleneksel medyaya olan güvenleri azaldıkça influencerlara yöneldiğini ve bunun sosyal medya yıldızlarıyla kurulan 'sağlıksız ve yoğun ilişkilere' yol açabileceğini aktardı.

        Sözlük, bu yıl yapay zeka ile ilgili yeni kelimeleri de sözlüğe ekledi.

        Bunlar arasında, sosyal medyayı dolduran, toplu üretilmiş, anlamsız yapay zeka görsellerini ve videolarını tanımlayan 'slop' ve bir görüntüyü hızla yayılan bir 'meme'e dönüştürme eylemi olan 'memeify' terimleri de bulunuyor.

