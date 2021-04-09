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Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı yayında! Camdaki Kız 1. bölüm

Camdaki Kız dizisi ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız 2. bölüm fragmanında; Sedat ile evlenme hazırlığı yapan Nalan için zor günler başlıyor. İşte Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı ve Camdaki Kız 1. bölüm özeti...

Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı yayında! Camdaki Kız 1. bölüm

Camdaki Kız dizisi yayın hayatına başladı. Oyuncu kadrosunda; Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç'in yer aldığı dizinin yeni bölümleri Perşembe akşamları yayınlanacak.

CAMDAKİ KIZ 2. BÖLÜM FRAGMANI


Sedat'ın Nalan ile evlenmesine karar veren aileler için çocuklarının fikirlerinin hiç önemi yoktur. Sdat Canan ile görüşmeye devam ederken Nalan ise annesinin baskılarına maruz kalmaktadır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan için zor günler artık başlamak üzeredir.

CAMDAKİ KIZ 1. BÖLÜM

Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır…

Diğer yandan Nalan’ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat’ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat’ı Cana’dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.

Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan’ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan’la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir?
Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?

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