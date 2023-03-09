Hayri hem Nalan’ın boşanmasından hem de yeni işe başlamasından dolayı çok mutludur. Türkan, Hayri’ye kavuşmuştur ve keyfi yerindedir. Akşam Hayri’yi beklerken evin önüne çıktığında ise Nalan ve Hayri’yi beraber görür. Sedat ise acısıyla baş edemez ve kendini otelin terasında bulur.