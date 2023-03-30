Sedat yaralı şekilde bırakıldığı ıssız ormanlıktan Nalan’ı arayınca Nalan soluğu onun yanında alır. Sedat’a olanlardan sonra Rafet de dahil herkes Sedat’ın iyileşmesi için bir aradadır. Muzo’dan sonra Billur da Hayri konusunda gerçekleri öğrenmiştir ve Nalan için endişelenmektedir. Nalan’ın içine düşen şüphe ise onu Hayri’nin evine götürür.