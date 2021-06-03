Camdaki Kız 8. bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Rafet Koroğlu, Cana'yı ailesinden uzaklaştırmak için evine gider. Cana ise saf Nalan'ı kandırmanın yollarını bulmuştur. Muzo, Nalan'a dostça yaklaşır. Nalan bu dostluktan memnun kalır. Cana elindeki son kozunu oynar ve Feride'ye Sedat ile uzun süredir sevgili olduklarını, gazete haberlerinin doğru olduğunu açıklar. Camdaki Kız 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 8. son bölüm...

CAMDAKİ KIZ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

CAMDAKİ KIZ 8. SON BÖLÜM

Cana, Nalan'la yakınlaşmaya çalışır. Ancak Sedat ve Koroğlu Ailesi Cana'nın karşısına geçer. Sedat ve Nalan evlenecekleri için mutlu olurken onları kötü bir sürpriz bekler. Cana, Feride'ye ne söyleyecek?