CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Sedat'la yaşadığı tartışma sonrasında konaktan gitmeye kalkan Nalan, Muzo'nun isteğini kırmaz ve son bir kez konuşmayı kabul eder. Nalan içinde tüm biriktirdiklerini, evliliklerinde mutsuz olduğunu Sedat’la paylaşınca kıyamet kopar. Tartışmaları Muzo’nun sayesinde daha da çok büyümez ama Nalan’ın kafasını netleştirir. Muzo artık Nalan'ı ikna edemeyecektir.



Sedat'la tartışıp evliliğini bitirmeye karar veren Nalan, konaktan ayrılmaya karar verir. Hayri'ye tekrar kapıları açan Nalan'ın tüm hayalleri için gerekli adımları atması artık kaçınılmazdır. Nalan, yeni planlarını ilk kez Hayri'yle paylaşır.