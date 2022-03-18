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Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası kimdir? Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası ortaya çıktı mı?

İlgiyle takip edilen 'Camdaki Kız', 17 Mart Perşembe akşamı 35’inci bölümüyle, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Bu bölümde Feride, Hayri ve Nalan’a ayrı ayrı uyarılarda bulundu. Cana ise intikam peşinde koşarak Feride İpekoğlu’nun geçmişini araştırmaya başladı. Bu sırada tüm bu olaylara üzülen Adil, kalp krizi geçirdi. Büyük sırrın ortaya çıkmasıyla yaşanan gelişmeler, sosyal medyada gündem oldu.

  • 01
    Camdaki Kız'da Nalan'ın babası ortaya çıkıyor! Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası kimdir?

    Kanal D ekranlarının sevilen dizisi "Camdaki Kız" 35.bölümüyle izleyicileri ekrana kitledi. Gülseren Budaycıoğlu’nun "Aynı" adlı romanından uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisi Adil'in kalp krizi geçirmesi ve Nalan'ın büyük sırrı öğrenmesi ile geceye damga vurdu. Dizi takipçileri "Nalan'ın gerçek babası kimdir?" Sorusunun yanıtını arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
  • 02
    Camdaki Kız'da Nalan'ın babası ortaya çıkıyor! Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası kimdir?

    NALAN’IN GERÇEK BABASI KİMDİR?

    Diziye göre Nalan'ın anne ve babası Aristokrat bir aileden gelir. Nalan'ın annesi Feride emekli edebiyat öğretmenidir. Babası Adil Bey ise Vali'dir. Yayınlanan bölümlerinde Nalan'ın gerçek babasının Adil, gerçek annesinin ise Feride olmadığı ortaya çıkmıştır. Nalan, Feride ve Adil'in torunudur.
  • 03
    Camdaki Kız'da Nalan'ın babası ortaya çıkıyor! Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası kimdir?

    Gülseren Budayıcıoğlu’nun "Aynı" adlı kitabına bakıldığında, Nalan’ı anne ve babası büyütmemiştir. Nalan’ın annesi Sema küçükken dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan’a hamile kalmıştır. Nalan’ın annesi doğum yaparken hayatını kaybetmiş ve bu sebeple de Nalan’a anneanne ve dedesi bakmaya başlamıştır. Kitapta geçen hikayenin diziye nasıl uyarlanacağı henüz bilinmemektedir.
  • 04
    Camdaki Kız'da Nalan'ın babası ortaya çıkıyor! Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası kimdir?

    CAMDAKİ KIZ NALAN'IN ANNESİ KİMDİR?

    "Camdaki Kız" dizisinde Sema karakteri Nalan'ın gerçek annesidir. Nalan, annesi Feride tarafından sürekli kontrol edilmiş, kısıtlanmış bir kızdır. Anne Feride'nin geçmişte yaşadığı, bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan'a çektirir. Bu travma ise Nalan'ın gerçek annesi Sema ile ilgilidir. "Aynı" adlı kitaptan uyarlanan dizide Nalan'ın annesi Sema dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir. Sema Nalan'ı dünyaya getirirken vefat ettiği için, kızı Nalan'a Feride ve Adil bakmıştır.
  • 05
    Camdaki Kız'da Nalan'ın babası ortaya çıkıyor! Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası kimdir?

    CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

    Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

     

     

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