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Camdaki Kız finali nasıl bitiyor, sonunda neler olacak?

Kanal D ekranlarında her hafta Perşembe günü izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisi final yapıyor. İzleyiciler Gülseren Budaycıoğlu'nun kaleme aldığı gerçke bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız kitabının sonunu araştıryor. Peki, Camdaki Kız finalinde neler olacak ve kitabın sonunda ne oluyor? İşte, tüm merak edilenler...

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  • Camdaki Kız finali nasıl bitiyor, sonunda neler olacak? Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabı Camdaki Kız final bölümü hakkında merak edilenler

    Camdaki Kız dizisinin finali merak edilmeye başlandı. Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan dizi yakında final yapıyor. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan dizide Nalan ve Hayri evlenecek mi yoksa ayrılacak mı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız kitabının finali nasıl bitiyor?
  • Camdaki Kız finali nasıl bitiyor, sonunda neler olacak? Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabı Camdaki Kız final bölümü hakkında merak edilenler

    CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

    Dizinin başrollerinde Burcu Biricik ve Enis Arıkan gibi isimler yer alıyor. Net bir tarih verilmedi ancak dizinin Mayıs ayı sonunda veya Haziran ayı başında biteceği düşünülüyor.

     
  • Camdaki Kız finali nasıl bitiyor, sonunda neler olacak? Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabı Camdaki Kız final bölümü hakkında merak edilenler

    CAMDAKİ KIZ KİTABININ FİNALİNDE NELER OLDU? İŞTE ÖZETİ

    Hayri'nin evli olduğunu öğrenmesine rağmen durumu kabullenip Hayri ile ilişki yaşamaya başlayan Nalan, annesinden gördüğü davranışları bu kez ondan görmeye başlar. Kitaba göre karısını aldattığı gibi Nalan'ı da Laz Kızı ile aldatacak olan Hayri kontrolsüz bir seviyeye gelir.

     
  • Camdaki Kız finali nasıl bitiyor, sonunda neler olacak? Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabı Camdaki Kız final bölümü hakkında merak edilenler

    Nalan'dan ayrılmak ister ancak Nalan durumu kabullenmekte zorlanır ve psikolojik yardım almaya başlar. Bu sırada Hayri, yaptığının farkına varır ve Nalan'a dönmek ister.

    Ancak Laz Kızı, Hayri'yi bıçaklayarak öldürür. Kitabın sonunda Nalan işine odaklanan güçlü bir kadın olarak karşımıza çıkar. Ancak dizide nasıl bir senaryo izleneceği hala merak konusu.

     
  • Camdaki Kız finali nasıl bitiyor, sonunda neler olacak? Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabı Camdaki Kız final bölümü hakkında merak edilenler

    CAMDAKİ KIZ 79. BÖLÜM ÖZETİ

    Laz Kızı'nın Hayri'nin dükkana da hayatına da girişi hızlı olur. Hayri de Laz Kızı'ndan ilk görüşte etkilenir. Nalan ise Hayri'ye gece boyu ulaşamayınca onun için çok endişelenir ama Hayri onu bir bahaneyle yatıştırmayı başarır. Türkan; Hayri'den şüphelenir ama kimseye bir şey diyemez.

     
  • Camdaki Kız finali nasıl bitiyor, sonunda neler olacak? Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabı Camdaki Kız final bölümü hakkında merak edilenler

    Sedat ise tenis oynarken Berrin'le karşılaşır. Billur, Nalan'ın iyi olduğundan emin olmak ister ve onunla buluşur. Laz Kızı, Hayri'yi tekrar görmek isteyince Hayri, Nalan'a ve Türkan'a yalan söyler. Ancak Nalan ve Türkan'ın kebapçıya gelmesi işleri karıştıracaktır. Laz Kızı'nın ise Hayri'yi bırakmaya hiç niyeti yoktur.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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