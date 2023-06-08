CAMDAKİ KIZ HAYRİ ÖLECEK Mİ, DİZİNİN FİNALİNDE NELER OLACAK?

Hayri'nin evli olduğunu öğrenmesine rağmen durumu kabullenip Hayri ile ilişki yaşamaya başlayan Nalan, annesinden gördüğü davranışları bu kez ondan görmeye başlar. Kitaba göre karısını aldattığı gibi Nalan'ı da Laz Kızı ile aldatacak olan Hayri kontrolsüz bir seviyeye gelir.