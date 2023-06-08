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Camdaki Kız Hayri ölecek mi? Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihagir Ceyhan diziden ayrılacak mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız'ın final bölümüne kısa bir süre kaldı. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilerek Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde Hayri'nin kanlar içerisinde yerde kaldığı görülüyor. Yaşanan olayın ardından izleyicilerin gözleri "Camdaki Kız Hayri ölecek mi?" sorusuna çevrildi. İşte, Camdaki Kız Hayri'nin akıbeti ile ilgili detaylar...

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  • Camdaki Kız Hayri ölecek mi? Laz Kızı Hayri'yi öldürecek mi? Camdaki Kız Cihagir Ceyhan diziden ayrılacak mı?

    Kanal D'nin perşembe akşamları yayınlanan dizisi Camdaki Kız adım adım final bölümüne yaklaşıyor. Dizinin bitmesine kısa bir süre kalmasıyla Camdaki Kız'ın finalinin nasıl olacağı da merak konusu oldu. Dizinin fragmanında Laz Kızı tarafından bıçaklanan Hayri'nin kanlar içerisinde yerde kalması dikkat çekti. Bu noktada "Camdaki Kız Hayri ölüyor mu?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin detaylar...   
  • Camdaki Kız Hayri ölecek mi? Laz Kızı Hayri'yi öldürecek mi? Camdaki Kız Cihagir Ceyhan diziden ayrılacak mı?

    CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

    Dizinin başrollerinde Burcu Biricik ve Enis Arıkan gibi isimler yer alıyor. Net bir tarih verilmedi ancak dizinin Haziran ayı başında biteceği düşünülüyor.
  • Camdaki Kız Hayri ölecek mi? Laz Kızı Hayri'yi öldürecek mi? Camdaki Kız Cihagir Ceyhan diziden ayrılacak mı?

    CAMDAKİ KIZ HAYRİ ÖLECEK Mİ, DİZİNİN FİNALİNDE NELER OLACAK?

    Hayri'nin evli olduğunu öğrenmesine rağmen durumu kabullenip Hayri ile ilişki yaşamaya başlayan Nalan, annesinden gördüğü davranışları bu kez ondan görmeye başlar. Kitaba göre karısını aldattığı gibi Nalan'ı da Laz Kızı ile aldatacak olan Hayri kontrolsüz bir seviyeye gelir.
  • Camdaki Kız Hayri ölecek mi? Laz Kızı Hayri'yi öldürecek mi? Camdaki Kız Cihagir Ceyhan diziden ayrılacak mı?

    Nalan'dan ayrılmak ister ancak Nalan durumu kabullenmekte zorlanır ve psikolojik yardım almaya başlar. Bu sırada Hayri, yaptığının farkına varır ve Nalan'a dönmek ister.

    Ancak Laz Kızı, Hayri'yi bıçaklayarak öldürür. Kitabın sonunda Nalan işine odaklanan güçlü bir kadın olarak karşımıza çıkar. Ancak hikayenin dizide nasıl işleneceği bilinmiyor. Hayri'nin akıbetinin yeni bölümde belli olması bekleniyor. 
  • Camdaki Kız Hayri ölecek mi? Laz Kızı Hayri'yi öldürecek mi? Camdaki Kız Cihagir Ceyhan diziden ayrılacak mı?

    CAMDAKİ KIZ 81. BÖLÜM ÖZETİ

    Laz Kızı’na boşanacağının sözünü veren Hayri köşeye sıkışmıştır ve Türkan’ı da ikna ederek soluğu tekrar tekrar adliyede alır. Laz Kızı ise hem Türkan’ın hem de Hayri’nin ensesindedir. Billur, aldığı habere çok sevinirken; kendini eve kapatan Nalan için de çok endişelenmektedir. 
  • Camdaki Kız Hayri ölecek mi? Laz Kızı Hayri'yi öldürecek mi? Camdaki Kız Cihagir Ceyhan diziden ayrılacak mı?

    Sedat, Nalan’ı psikiyatri merkezi önünde görür ve ona ne olduğunu merak eder. Rafet ise Nalan’ın mutsuz olduğunu duyunca onu ziyaret eder. Laz Kızı, Hayri’nin daha önce boşandığını öğrendikten sonra Hayri’ye çok öfkelenir ve gözünü karartıp onun karşısına çıkar.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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