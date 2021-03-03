Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı romanından uyarlanacak olan Camdaki Kız dizisi merak konusu oldu. En son Kırmızı Oda dizisiyle seyirci karşısına çıkan Burcu Biricik'in başrolde oynayacağı Camdaki Kız dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Camdaki Kız konusu ne? Camdaki Kız oyuncuları kim, ne zaman başlıyor?

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kırmızı Oda'da Boncuk karakterine can veren Burcu Biricik ve Can'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, imkansız bir aşk yaşamış ve hikayelerinin bitimi izleyiciyi çok üzmüştü. Şimdi iki isim de Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katıldı. Biricik ve Şerifoğlu yeni dizide başrolü paylaşacak.

Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanacaktır. "Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİM, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

OGM Pictures imzalı dizide Kırmızı Oda'daki sahneleriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Boncuk karakterine can veren Burcu Biricik ve Can karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız dizisinde başrolü paylaşacak.

Kanal D'de yayınlanacak dizinin okuma provalarına ise başlandı. Dizinin kadrosunda Hande Ataizi, Devrim Yakut, Tamer Levent, Nur Sürer, Enis Arıkan ve Nihal Menzil gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.