Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Cameron Diaz, Hollywood'un parıltısından çok uzak yaşıyor - magazin haberleri

        Cameron Diaz, Hollywood'un parıltısından çok uzak yaşıyor

        Evlenip iki çocuk sahibi olduktan sonra sinemayı bırakan Cameron Diaz, uzun aralarla setlere dönse de aile hayatına ağırlık verdi. New York sokaklarında görüntülenen ünlü oyuncuyu gündelik haliyle tanıyan çıkmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 15:20 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aslında çok ünlü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü oyuncu Cameron Diaz, Hollywood'un göz alıcı dünyasından uzaklaşmış görünüyor.

        'Charlie'nin Melekleri' filmiyle hafızalara kazınan yıldız, New York'ta günlük kıyafetler içinde görüntülendi.

        53 yaşındaki Cameron Diaz, Good Charlotte grubunun gitaristi olan eşi Benji Madden ve çocuklarından biriyle birlikte objektife yansıdı.

        İkiz bebek arabasında, çiftin 2024'ün başlarında doğan oğulları Cardinal Madden vardı. 2019'un sonlarında doğan kızları Raddix Chloe Wildflower Madden ise bebek arasında yoktu.

        REKLAM

        Hollywood'dan uzaklaşan Cameron Diaz, yeni bir filmle yıllar sonra beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, 2027'de vizyona girmesi planlanan 'Shrek 5'in seslendirme oyuncuları kadrosunda yer alıyor. Filmde; Mike Myers, Eddie Murphy ve Diaz sırasıyla 'Shrek', 'Eşek' ve 'Fiona' rollerini yeniden canlandırırken, Zendaya da 'Shrek' ve 'Fiona'nın kızı 'Felicia'nın sesi olarak kadroya katıldı.

        2014'te sinemadan uzaklaştıktan sonra evlenip iki çocuk sahibi bir anne olan Cameron Diaz, başrolleri Jamie Foxx ile paylaştığı aksiyon komedi türündeki 'Back in Action' ile geçen yıl kasım ayında dönüş yapmıştı.

        Cameron Diaz, geçen yıl verdiği bir röportajda sinemadan ara verdiğini anlatırken; "Kendi hayatımı geri kazanmak için yapmam gereken doğru şey buymuş gibi hissettim ve başka hiçbir şey umurumda değildi. Hiç kimsenin fikri, hiç kimsenin başarısı, kimsenin teklifi, kimsenin hiçbir şeyi kendime bakma ve gerçekten sahip olmak istediğim hayatı kurma kararımı değiştiremezdi" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cameron Diaz
        #anne
        #aile
        #Hollywood
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici