Cameron Diaz, Hollywood'un parıltısından çok uzak yaşıyor

Ünlü oyuncu Cameron Diaz, Hollywood'un göz alıcı dünyasından uzaklaşmış görünüyor.

'Charlie'nin Melekleri' filmiyle hafızalara kazınan yıldız, New York'ta günlük kıyafetler içinde görüntülendi.

53 yaşındaki Cameron Diaz, Good Charlotte grubunun gitaristi olan eşi Benji Madden ve çocuklarından biriyle birlikte objektife yansıdı.

İkiz bebek arabasında, çiftin 2024'ün başlarında doğan oğulları Cardinal Madden vardı. 2019'un sonlarında doğan kızları Raddix Chloe Wildflower Madden ise bebek arasında yoktu.

REKLAM

Hollywood'dan uzaklaşan Cameron Diaz, yeni bir filmle yıllar sonra beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, 2027'de vizyona girmesi planlanan 'Shrek 5'in seslendirme oyuncuları kadrosunda yer alıyor. Filmde; Mike Myers, Eddie Murphy ve Diaz sırasıyla 'Shrek', 'Eşek' ve 'Fiona' rollerini yeniden canlandırırken, Zendaya da 'Shrek' ve 'Fiona'nın kızı 'Felicia'nın sesi olarak kadroya katıldı.

2014'te sinemadan uzaklaştıktan sonra evlenip iki çocuk sahibi bir anne olan Cameron Diaz, başrolleri Jamie Foxx ile paylaştığı aksiyon komedi türündeki 'Back in Action' ile geçen yıl kasım ayında dönüş yapmıştı.