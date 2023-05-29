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Çamlıca Kulesi 2 yaşında

İstanbul'un siluetine 2 seneden bu yana damgasını vuran Çamlıca Kulesi ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 yıldır hizmet veren Çamlıca Kulesi'ni bugüne kadar toplam 1 milyon 140 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti

Çamlıca Kulesi 2 yaşında
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AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kulenin 29 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını anımsattı.

Karaismailoğlu, açıldığı günden bu yana toplam 1 milyon 140 bin kişinin kuleyi ziyaret ettiğini bildirerek, günlük en yüksek ziyaretçi sayısına 11 Temmuz 2022'de 9 bin 720 kişiyle ulaşıldığına dikkati çekti.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"369 metrelik uzunluğu, deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi olma özelliğini taşıyan Çamlıca Kulesi, İstanbul'un yeni silueti ve gözde sosyal alanı olmanın gururunu yaşıyor. Elektromanyetik kirlenmeye ve görüntü kirliliğine neden olan eski 33 antenin kaldırılması ve yerine yapılan bu simgesel yapının hizmet vermeye başlamasıyla birlikte dünyada ilk ve tek olarak, 100 radyo kanalı birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekansları birbirine karışmadan yayın yapmayı başardık. Ayrıca 17 TV kanalının da tek vericiden yüksek kaliteli yayın yapmasına da olanak sağlıyor."

"İKİNCİ YÜZYILDA DA YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Karaismailoğlu, yayıncılık alanında da sunduğu sayısız katkı ve çevre dostu tasarımıyla dünya standartlarını aştıklarını vurgulayarak, sosyal alanları, seyir terasları, interaktif aktivite alanları, restoranı, kafeteryasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Çamlıca Kulesi'nin turizm merkezi olduğunu belirtti.

Yaptıkları yatırımlarla dünyanın gözde şehirleri arasında yer alan İstanbul'un değerine değer kattıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin ikinci yüzyılında da yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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