Çamlıca Kulesi'ni 3 yılda 1.8 milyon kişi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi’nin İstanbul’luların yanı sıra şehri ziyarete gelen turistlerin de ilgi odağı olmaya devam ettiğini söyledi. 369 metre uzunluğu, 587 metre deniz seviyesinden yüksekliği olan ve bu özelliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunan Çamlıca Kulesi’nin şehrin siluetini, tarihi simgelerini ve doğal güzelliklerini panoramik manzaralarla sunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Çamlıca Kulesi açıldığı günden bu yana ciddi bir ziyaretçi akınına uğruyor. 29 Mayıs 2021’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Çamlıca Kulesi’ni bugüne kadar 1 milyon 800 bin kişi ziyaret etti.” şeklinde konuştu.

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İnteraktif alanlar ve sunduğu panoramik İstanbul manzarası ile turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Çamlıca Kulesi’nde, ziyaretçilerin ortalama gezi sürelerinin 1-1,5 saate ulaştığını kaydeden Uraloğlu, “Çamlıca Kulesi'nin ziyaretçi sayılarındaki bu artış, şehrin yükselen turizm potansiyelini de ortaya koyuyor. Özellikle yaz aylarında ve tatil dönemlerinde ziyaretçi sayıları artıyor. Kulenin farklı bölümlerinde, özel günler de dahil olmak üzere birçok etkinlik düzenleniyor” diye konuştu.

Dünya’da 100 adet FM radyo yayınının aynı noktadan yapılabildiği tek yer olan Çamlıca Kulesi’nde, geçtiğimiz aylarda en gelişmiş insansı robotlardan biri olan Sophia’nın da radyodan canlı yayın yaparak bir ilke imza atıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Ayrıca İstanbul’un manzarasına ek olarak, farklı noktaları panoramik olarak izleme deneyimi yaşatan çok boyutlu Seyyah 360 ve ayın karanlık yüzeyine seyahat deneyimi yaşatan dijital tema park “Hedef Ay” ile de ziyaretçiler kulede keyifli zaman geçirme imkanı buluyor. Renkli etkinlikleri, teknik özellikleri ve mimarisiyle Çamlıca Kulesi; İstanbul’un yeni simgelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.” açıklamasında bulundu.