Can Armando Güner Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!

İstanbul'un farklı semtlerinde hırsızlık yapan iki 'suç makinesi' kadın hırsız yakalandı. Semte göre kılıktan kılığa girerek hırsızlık yapan şüpheli Eda P.'nin 127, diğer şüpheli kadın Asya T.'nin ise 92 suç kaydı olduğu belirlendi. Yapılan soruşturmalarda, iki azılı kadının olay anlarına ait görüntüleri de ortaya çıktı