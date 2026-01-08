Can Armando Güner Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
Borussia Mönchengladbach U19'da forma giyen Can Armando Güner, Galatasaray için İstanbul'a gelecek. Genç oyuncu bugün saat 16.00'da İstanbul'da olacak.
Devre arası transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, ilk transferini gerçekleştiriyor...
Borussia Mönchengladbach U19'da forma giyen Can Armando Güner'le her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar 18 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirecek.
Genç oyuncunun bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor.
Bu sezon takımında 14 maça çıkan ve 840 dakika sahada kalan Can, 4 gol - 3 asistlik performans sergiledi.