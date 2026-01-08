Habertürk
        Can Armando Güner Galatasaray için İstanbul'a geliyor! - Galatasaray Haberleri

        Can Armando Güner Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

        Borussia Mönchengladbach U19'da forma giyen Can Armando Güner, Galatasaray için İstanbul'a gelecek. Genç oyuncu bugün saat 16.00'da İstanbul'da olacak.

        Giriş: 08.01.2026 - 21:30 Güncelleme: 09.01.2026 - 00:22
        Yeni transfer bugün İstanbul'a geliyor!
        Devre arası transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, ilk transferini gerçekleştiriyor...

        Borussia Mönchengladbach U19'da forma giyen Can Armando Güner'le her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar 18 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirecek.

        Genç oyuncunun bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor.

        Bu sezon takımında 14 maça çıkan ve 840 dakika sahada kalan Can, 4 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!
        6 ilde eğitime kar engeli
        Trump'tan İran açıklaması
        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor
        Trafik cezaları artıyor
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
        Bursa'da fırtına bir can aldı
        TFF'den 489 kişiye men cezası!
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
