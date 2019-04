Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Can Bartu'nun hayatını kaybettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçe'miz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

Galatasaray Kulübü ve Beşiktaş Kulübü, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.

İki kulüp de vefat haberini "Can Bartu'yu kaybettik" mesajıyla duyurdu. Galatasaray Kulübünün paylaştığı mesajda "Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden 'Sinyor' lakaplı Can Bartu’nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Fenerbahçe camiasına ve Türk spor kamuoyuna başsağlığı dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübünün ise paylaştığı mesajda ise şöyle denildi:

"Beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini kazanan, Türk sporunun en önemli efsanelerinden Can Bartu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz."

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF), 83 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı ve uğurlama kararı aldı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Can Bartu'yu kaybetmenin derin üzüntüsünün yaşandığı belirtilerek, "Ay-yıldızlı formayı 26 kez giyip 6 da gole imza atan, Fenerbahçe kulübünde uzun yıllar oynayan ve ülkemizi İtalya'da da temsil eden, sporu bıraktıktan sonra yazarlık ve yorumculuk yapan Can Bartu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk sporuna çok değerli katkılarda bulunan merhum Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm spor ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Twitter hesabından paylaşılan başsağlığı mesajında ise, "A Milli Takımımız ve Fenerbahçe Spor Kulübü efsane isimlerinden 'Sinyor' lakaplı Can Bartu'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Fenerbahçe Spor Kulübü ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini kazanan, Türk sporunun efsanelerinden Can Bartu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz."

Kasımpaşa'nın baş sağlığı mesajında şöyle denildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türk Futbolu’nun efsaneleşmiş ismi Can Bartu’nun vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Can Bartu’ya Allah’tan rahmet; Fenerbahçe camiası ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Türkiye Basketbol Federasyonu: Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; Türk sporuna çok değerli katkılarda bulunan merhum Can Bartu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.

Konyaspor: Milli Takımımızın, Türk Futbolunun ve Fenerbahçe’nin önemli isimlerinden Can Bartu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.

Alanyaspor: Türk Futbolunun ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.