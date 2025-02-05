DAVRANIŞSAL ETKİ

Köpekler sosyal hayvanlardır ve sosyal etkileşimle gelişirler. Köpekler insan arkadaşlarıyla bağ kurduklarında, onlara derinden bağlanırlar. Köpekler ayrıca oldukça gözlemcidir ve sahiplerinin duygularını ve beden dilini anlarlar. Bu yetenek, sahiplerinin ruh hallerini okumada ve davranışlarını buna göre ayarlamada mükemmel olmalarını sağlar.

Köpekler ayrıca koruyucu içgüdüleriyle de bilinirler. İnsan arkadaşlarını ve mallarını korumak için yetiştirilmişlerdir, bu yüzden sahiplerine karşı çok sadık ve koruyucudurlar.