Köpeklerin insanlara olan sadakatinin sebepleri nelerdir?
Uzun ve yorucu bir günün ardından eve geldiğin anda seni heyecanla bekleyen köpeğin, günün bütün negatifliğini atmanı sağlıyor! Köpek sahiplenenler bunun ne kadar güzel bir duygu olduğunu biliyor... Peki köpekler nasıl oluyor da sahiplerine bu kadar düşkün oluyor? Nedenlerine gelin birlikte bakalım...
Köpekler yüzyıllardır insanın en iyi dostu olarak bilinir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Sarsılmaz sadakatleri birçok hikaye ve filmin konusu olmuştur. Peki, köpeklerin insan arkadaşlarına neden bu kadar sadık olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte detaylar...
KÖPEKLER İNSANLARA NEDEN SADIKTIR?
BİYOLOJİK ETKENLER
Köpeklerde sadakatin biyolojik temeli genetiklerinde yatar. Evcil köpekler kurtların torunlarıdır ve tıpkı kurtlar gibi güçlü bir sürü zihniyetine sahiptirler. Köpekler yüzyıllardır insanlarla birlikte yaşamak ve çalışmak için yetiştirilmiştir ve bu da iki tür arasında güçlü bir bağ oluşmasına neden olmuştur.
Köpeklerin oksitosin adı verilen bir hormonu vardır, bu aynı zamanda "aşk hormonu" olarak da bilinir. Oksitosin sosyal bağ ve güvenden sorumludur ve köpekler insan arkadaşlarıyla etkileşime girdiğinde salgılanır. Bu hormon aynı zamanda bir anne ile yavruları arasındaki maternal bağdan da sorumludur.
DAVRANIŞSAL ETKİ
Köpekler sosyal hayvanlardır ve sosyal etkileşimle gelişirler. Köpekler insan arkadaşlarıyla bağ kurduklarında, onlara derinden bağlanırlar. Köpekler ayrıca oldukça gözlemcidir ve sahiplerinin duygularını ve beden dilini anlarlar. Bu yetenek, sahiplerinin ruh hallerini okumada ve davranışlarını buna göre ayarlamada mükemmel olmalarını sağlar.
Köpekler ayrıca koruyucu içgüdüleriyle de bilinirler. İnsan arkadaşlarını ve mallarını korumak için yetiştirilmişlerdir, bu yüzden sahiplerine karşı çok sadık ve koruyucudurlar.
KÖPEKLERİN VE İNSANLARIN EVRİMİ
Köpeklerin ve insanların evrimi yakından iç içe geçmiştir. Köpekler ve insanlar binlerce yıldır birlikte yaşıyor ve çalışıyorlar, bu da iki tür arasında güçlü bir bağ oluşmasına yol açmıştır. Köpekler başlangıçta avlanma ve koruma yetenekleri için evcilleştirilmişlerdi, ancak o zamandan beri değerli arkadaşlar haline geldiler.
Köpeklerin sadakati kurt atalarına kadar uzanır. Bir kurt sürüsünde, sadakat ve güven hayatta kalmak için olmazsa olmazdır. Kurtlar avlanma ve korunma için birbirlerine güvenirler ve sürüleri içinde güçlü bağlar kurarlar. Köpekler bu sadakati ve güveni kurt atalarından miras almışlardır ve bunu insan arkadaşlarına aktarmışlardır.
KÖPEKLER VE İNSANLAR ARSINDAKİ GÜÇLÜ BAĞIN NEDENLERİ
1. ONLARA YİYECEK VERİYOR OLMAMIZ
Köpeğinize yiyecek ve barınacak yer köpekler neden sadıktır sorusuna verilebilecek en basit cevaptır. Köpeğiniz ona sağladığınız yaşam şartları için size minnettardır ve bu sebeple size sadıktır. Elbette bu teori dolaylı olarak da olsa köpeklerin onları besleyen herkese sadık olduğu anlamına gelir; bu büyük ölçüde doğrudur çünkü köpekler onlara yiyeceklerini veren aile üyelerine daha fazla bağlanma eğilimi gösterirler.
2. KÖPEKLERİN SÜRÜ HAYVANLARI OLMASI
Köpekler sürü hayvanlarıdır ve bir sürüye ait olmak çok uzun zaman alır, bu yönden insanlara çok benzerler; çünkü köpekler de insanlar gibi kendi kendilerine kalamazlar, sosyal varlıklardır. Sadık bir köpek ailesi onun sürüsüdür ve sürüsünü tıpkı kendisi gibi benimsemiştir.
3. KÖPEKLER SEVGİ DOLU HAYVANLARDIR
Köpekler neden sadıktır sorusunun bir cevabı da sevgide gizlidir. 2005 yılında köpek davranışları üzerine bir araştırma oldu. Deneye katılan köpeklere koklamaları için üç ayrı koku sunulmaktadır. Sahiplerinin kokusu, yiyecek kokusu ve bir yabancının kokusu.
Her bir kokuya yaklaştıklarında, kokuyu almakta olan köpeklerin beyin taramaları yapıldı. Sonuçta, köpekler sadece sahiplerinin kokusuna daha güçlü tepki vermekle kalmadı aynı zamanda beyinlerinin keyif alma ve olumlu duygularla ilgili kısmı sahiplerinin kokusunu kokladıklarında devreye girdi; sadık köpeğiniz sizi kokunuzdan tanıyor. İnsanlar söz konusu olduğunda bu tip kalıplar aşk ve sevgiyle ilişkilendirilir.
4. KÖPEKLER EMPATİ KURABİLİR
Kötü bir geçirdiğinizde sizi ilk teselli eden köpeğinizdir. Davranışları da sizin ruh halinize göre değişiklik gösterir. Genelde hiperaktiftir. Ve sizi görür görmez kapıdan üstünüze atlar. Ruh halinizin pek de olumlu olmadığını anladığında daha sakin ve daha şefkatli bir tavır takınmaktadır.
HANGİ KÖPEK IRKI EN SADIK IRKTIR?
Tek bir ırkı en sadıktır diye örnek vermek doğru değildir. Çünkü köpeklerin kişilik özellikleri sadece ırkları tarafından belirlenmemektedir. Irkları dışında yaşlarına, cinsiyetlerine ve çevresel faktörlere de bağlıdır. Ancak elbette bazı köpek ırkları diğer ırklara kıyasla sadakatleriyle biraz daha fazla ün salmaktadır. Bu ırklar; Akita, Beagle ve Boxer ırkı köpeklerdir. Fakat bu sizi yanıltmasın genel olarak her ırktan sadık köpeklerle karşılaşmanız mümkün. Bu çok büyük ölçüde aranızdaki bağa bağlıdır. Hiçbir köpek doğuştan sadık veya doğuştan asabi değildir.
Kaynak: medium/kopekyavrusu