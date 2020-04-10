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Can Güngör ilk albümü Silik Düşler ve sonrasında gelen 'Yalnız Ölmek', 'Teselli', 'Dışarda Kış' gibi teklilerin ardından; uzun zamandır heyecanla beklenen albümü 'Sular Dar'ı dinleyenlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Sanatçı daha önceki çalışmalarında olduğu gibi prodüktör ve aranjör koltuğunda kendisi oturuyor ve enstrümanların büyük bir çoğunluğunu kendisi icra ediyor. Toplamda 15 şarkıdan oluşan albüm birçok farklı müzikal rengi içerisinde barındırıyor.

24 Nisan'da dinleyiciyle buluşacak 'Sular Dar' albümünün söz, beste ve düzenlemesi Can Güngör’e ait, yayınlanacak ilk şarkısı olan ‘Bahçeden Çocuk Sesi Gelmiyor’ bugün Sony Müzik etiketiyle bütün dijital platformlarda yerini alıyor.

Albümün kapak fotoğrafı ve kolaj çalışması Zeynep Özkanca’ya ait.