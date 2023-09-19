Bursa'da bir TIR emniyet şeridindeki diğer TIR'a çarptı: 4 ölü

Bursa'da bir TIR emniyet şeridindeki diğer TIR'a çarptı: 4 ölü

Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı! Bursa'da bir TIR, arıza nedeniyle sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği TIR´a, ardından da yolcu otobüsüne çarptı. Kazada TIR şoförleri ölürken, otobüsteki 4 yolcu ise hafif yaralandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.09.2023 - 13:38 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:44 facebook

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