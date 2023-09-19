Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
Bursa'da bir TIR, arıza nedeniyle sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği TIR´a, ardından da yolcu otobüsüne çarptı. Kazada TIR şoförleri ölürken, otobüsteki 4 yolcu ise hafif yaralandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı
Bursa'da kaza, saat 07.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu Karahıdır mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünden Bursa yönüne giden Resul Çakır (29) idaresindeki TIR, Neşri Atlay´ın (68) arıza nedeniyle emniyet şeridinde park ettiği TIR'a çarptı.
SAVRULUP OTOBÜSE DE ÇARPTI
Aynı TIR ardından da savrulup aynı yöne giden S.S. yönetimindeki Kamil Koç firmasının yolcu otobüsüne çarptı.
TIR'INI TAMİR EDECEKTİ
İhbarla bölgeye jandarma, bölge trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR´ını tamir etmek için inen Neşri Atlay´ın hayatını kaybettiği belirlendi.
DİĞER TIR ŞOFÖRÜ DE ÖLDÜ
Diğer TIR'ın şoförü Resul Çakır da ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
OTOBÜSTEKİ 4 YOLCU YARALANDI
Otobüsteki 4 yolcunun da hafif yaralandığı kaza nedeniyle çevre yolunda trafik, kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
AKSARAY VE BURSA'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER
Neşri Atlay´ın cenazesinin memleketi Aksaray´da, 2 çocuk babası Resul Çakır´ın ise Bursa´nın Gemlik ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.