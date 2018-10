Can Kırıkları geçtiğimiz akşam 4. bölümü ile ekrana geldi. Zeynep'le Ercüment'in birlikte olduğu video Kerem'in eline geçti. Öte yandan Ercüment'in ölüm haberi ise son bölüme damgasını vurdu. Peki; Can Kırıkları 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

CAN KIRIKLARI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep'le Ercüment'in birlikte olduğu video Kerem'in eline geçer. Karısını korumak isteyen Kerem, Cihan Karadağ dosyasının yeni savcısı olurken bir yandan da hesap sormak için Ercüment'in peşine düşer. Pınar cinayetini araştıran Leyla ile Aslan'ın çabaları sonucu Pınar'ın mezarı açılır, ancak herkesi kötü bir sürpriz beklemektedir.

Cihan uğruna mesleğini yakmayı göze alan Hande, Leyla'nın geçmişine dair çok önemli bir ipucu elde eder. Cihan ise Pınar'ın katili olan karısı Aysel'i ele vermeye kararlıdır. Ancak Ercüment'in ölüm haberiyle tüm taşlar yerinden oynar. Köşeye sıkışan Leyla ile Zeynep'i kötü günler beklemektedir. Ercüment cinayetini araştıran Aslan ve Kerem ise katillerin yanı başlarında olduğundan şimdilik habersizdir.

CAN KIRIKLARI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

"Can Kırıkları 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu, son bölümün hemen ardından izleyicilerin merak konusu haline geldi. Özellikle Ercüment'in ölüm haberi sonrası gözler Can Kırıkları 5. bölüme çevrildi. Peki; Can Kırıkları 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki Can Kırıkları 5. bölüm fragmanı yayınlanmadı.

