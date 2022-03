Can Temiz'den 'Ahlaken Alçak'

"Ahlaken Alçak" yayında 0:00 / 0:00

Elektronik indie/avant-garde, rock/horrorcore/punk ve alaturka elementlerin harmanlandığı "Ahlaken Alçak" adlı albümün neredeyse tamamının söz, müzik ve aranjeleri Can Temiz'e ait.



Temiz, prodüktör koltuğunu ise albümün kayıt, miks ve mastering'ini de üstlenen Ali Rıza Şahenk ile paylaştı. Albümde Can Temiz'e, Ayı Murat (The Ayılar), Fırat Ağacık, Damla Pehlevan gibi müzisyen dostları da eşlik etti.



Albümün evde telefona kaydedilen kapanış parçası "İhtiyar Avdan Dönüyor"da ise sanatçıya eşi Burcu Erim, ukulelesi ve sesiyle katkıda bulundu.



"Ahlaken Alçak"ın kapak tasarımını Can Dağlı'nın, lirik videolarını Kadir Kiraz'ın, fotoğraflarını Kenan Kara'nın, çıkış parçası "Anksiyete (Her Gün)"ün klibinin yönetmenliğini ise Ece Naz Kızıltan'ın üstlendi.