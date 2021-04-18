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Can Tertip oyuncuları kimdir? Can Tertip filmi konusu nedir? Can Tertip nerede çekildi?

Can Tertip filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. 2015 çıkışlı filmin başrolünde Ümit Erdim, Tuğba Özerk ve Volkan Demirok yer alıyor. İşte Can Tertip oyuncu kadrosu ve konusu haberimizde...

Can Tertip oyuncuları kimdir? Can Tertip filmi konusu nedir? Can Tertip nerede çekildi?

Can Tertip oyuncuları kimdir? Can Tertip filmi konusu nedir? İzleyicileri tarafından merak konusu oldu. 2015 çıkışlı komedi türündeki filmde asker ocağında yaşanan komik olayları konu alıyor.

CAN TERTİP OYUNCULARI KİMDİR?

Başrollerde Ümit Erdim, Volkan Demirok, Tuğba Özerk, Cengiz Küçükayvaz, Hakan Ural'ı izlediğimiz Can Tertip'in yönetmenliğini Burak Kuka üstleniyor.

CAN TERTİP FİLMİN KONUSU NEDİR?

Bütün hayatını hiçbir işe yaramadan geçiren Şakir ve tek hayali askerlik yapmak olan İlyas’ın yolları aynı asker ocağında birleşir. İlyas’ın saf bir insan olduğunu farkeden Şakir, İlyas'ı askerden kaçmaya ikna eder ve maceraları başlar.

CAN TERTİP FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Büyük bölümü İstanbul'da çekilmekte olan Can Tertip isimli sinema filminin bazı bölümlerinin çekimlerine Kandıra Hediyeli Mahallesi'nde gerçekleşti

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