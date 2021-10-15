Can Urgancıoğlu abisi Kaan Urgancıoğlu ile benzerliğiyle sosyal medyada gündem oturdu. İşte Can Urgancıoğlu'nun hayat hilkayesine ilişkin bilgiler...

CAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Can Urgancıoğlu 1990 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Eğitim hayatına İzmir’de başladı. Varlıklı bir ailenin evladı olarak dünyaya gelen Can Urgancıoğlu aynı zamanda Türkiye ve dünyaca tanınan dizi ve sinema oyuncusu Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşidir.

Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine ilk olarak Fox School of Business at Temple University’de İşletme bölümünde eğitim gördü. Ardından Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamladı.

Can Urgancıoğlu Kaan Urgancıoğlu ile benzerliği ile dikkat çekmektedir. 2015 yılında Kara Sevda adlı dizide abisi Kaan Urgancıoğlu ile ilk kez kameraların karşısına geçti ve karşılıklı oynadı. Dizide tıp teknisyenini canlandırdı. Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Zeynep Oymak Can Urgancıoğlu için oyunculuk konusunda destek vermektedir.

Can Urgancıoğlu günümüzde iş danışmanı olarak kariyerini sürdürmekte olup zaman zaman abisi Kaan Urgancıoğlu ile basına ve sosyal medyaya pozlar vermektedir.