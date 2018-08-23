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"Beyinsel olarak biraz inatçı ve dayanıklıyım. Baba tarafından Arnavut damarım da var. Bir şey benim için iyiyse çilesini şikayet etmeden çekerim. Sette 3 saatlik uykuyla 17 saat çalıştık; mırın kırın etmedim.”