Can Yaman'dan anlamsız tavırlar
Kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman, İstanbul'a geldi. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Yaman; soruları yanıtsız bırakırken, yanındaki arkadaşları gazetecilerin fotoğraf çekmesine engel olmaya çalıştı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; kariyerini uzun bir süredir İtalya'da sürdüren Can Yaman, İstanbul'a geldi.
Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekânda buluşan Can Yaman, çıkışta soruları yanıtsız bırakırken yanındaki arkadaşları muhabirlere engel olmaya çalıştı.
Can Yaman'ın önünde görüntü alınmaması için adeta siper olan arkadaşlarının yaptıklarına ise bir anlam verilemedi.