Can Yaman ile Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım

'Erkenci Kuş' dizisinde iki aşığı oynayan ve sevgili oldukları konuşulan Demet Özdemir ve Can Yaman'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Yaman, Özdemir ile pozunu sosyal medya hesabından, "Önümüzdeki 2 bölüm gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı gözlükle olacağım, ama aşk dolu bakışmalardan bir şey eksilmeyecek" notuyla paylaştı