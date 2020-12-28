Ünlü oyuncu Can Yaman, Sandokan dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İşte Sandokan dizisi ile ilgili bilgiler...

SANDOKAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sandokan, İtalyan yazar Emilio Salgari tarafından kurgulanan, 19. yüzyılın sonlarından kalma hayali bir korsandır. Maceraları ilk olarak 1883 yılında yayımlanır. Sandokan 11 macera romanının baş kahramanıdır. O, Güney Çin Denizi’nde “Malezya Kaplanı” olarak bilinir. Sandokan romanda geçen bir korsandır. Çok farklı projelere konu olmuştur. Film ve dizileri çekilmiştir.

Her dizi ve film farklı konular üzerine yoğunlaşmıştır. Hatta Sandokan karakterine insan üstü özelliklerin verildiği yapımlarda vardır. Ancak akla ve mantığa en çok uyan 1964 yılın yayınlanan Büyük Sandokan isimli filmdir. Bu filmde İngiliz Deniz Donanması Sandokan’ın şehrini ablukaya alır. Sandokan’ın ailesini katleder. Sandokan bu olay üzerine bir korsan çetesi kurar ve misilleme yapmak için harekete geçer. İngiliz Donanma komutanı Hillock’un yiğeni Mary Ann’i kaçırır. Mary Ann ile Sandokan arasında ilerleyen zamanlarda bir aşk yaşanır.

SANDOKAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Can Yaman’ın başrol oynayacağı dizide de böyle bir konu ele alınacak. Dizinin oyuncu kadrosunda kimler olacak? Cast çalışmaları başlayacak olan dizide İtalya’nın önde gelen oyuncuları yer alacak.