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        Haberler Gündem Medya Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’dan BKM Kitap’a ziyaret

        Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’dan BKM Kitap’a ziyaret

        Avrupa'nın en büyük kitabevlerinden biri olan BKM Kitap, konuklarını ağırladı. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, kitabevi merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 17:04 Güncelleme: 05.07.2025 - 18:28
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        Tekdağ'dan BKM Kitap'a ziyaret
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        Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Bursa’da 5 bin metrekarelik alanda kurulu olan ve Avrupa’nın fiziki anlamda en büyük kitabevlerinden biri olarak kabul edilen BKM Kitap’ı ziyaret etti. 5 milyon kitap ve kırtasiye ürünüyle hizmet veren dev kitap merkezi, yayıncılık ve kültür dünyasından isimleri ağırladı.

        Ziyarete ayrıca, Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Giyaseddin Bingöl, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof Nuh Zafer Cantürk ve Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Molla Salih de eşlik etti.

        AVRUPA’NIN EN BÜYÜK KİTABEVİ

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        2018 yılında hizmete giren BKM Kitap, yalnızca kitap severler için değil aynı zamanda kültür, sanat ve eğitim alanlarında da önemli bir merkez olarak konumlanıyor. Geniş ürün yelpazesi ve modern yapısıyla dikkat çeken kitabevi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kitapseverleri ağırIıyor.

        ZİYARET SONRASI HATIRA FOTOĞRAFI

        Ziyaret sırasında BKM Kitap yetkililerinden bilgi alan Kenan Tekdağ ve beraberindeki heyet, kitabevinin farklı bölümlerini gezerek çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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