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HaberlerBorsaÇan2 Termik Santrali halka arz ediliyor
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533 bin hanenin elektriğini üreten Çan2 halka arz ediliyor

Odaş Enerji bünyesindeki Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor. 340 MW kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı santralin talep toplama tarihleri 21-22 Nisan olarak belirlendi. 533 binden fazla hanenin elektriğini üreten santralin halka arzı 3,90 TL hisse fiyatıyla gerçekleşecek

Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor
AA

Odaş Enerji bünyesinde bulunan 340 MW kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor. Odaş Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Çan2 Termik Santrali'nin talep toplama tarihleri 21-22 Nisan olarak belirlendi.

Sermayesinin yüzde 23,23'lük kısmına karşılık gelen paylarının halka arzı gerçekleşecek olan Çan2 Termik AŞ, yerli kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasına verilen önemin sonucu olarak hayata geçirilmiş ve 1 Ağustos 2018'de tamamlanmıştı. 340 MW kurulu güce sahip santral, 533 binden fazla hanenin elektriğini üretiyor.

Santral bu özelliklerinin yanında, sahip olduğu ileri teknoloji baca arıtma sistemleri ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile çevresel yükümlülüklerini uluslararası düzeyde yerine getiriyor.

Halka arzı 3,90 TL hisse fiyatıyla gerçekleşecek santral, yatırımcılarına önemli avantajlar sunuyor. Devletin sağladığı yerli kömür üretim desteğinden ve alım garantisinden yararlanan, yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ve planlanmış yeni yatırım ihtiyacı bulunmayan santral, tüm bu özellikleriyle yeni yatırımcılarıyla buluşmayı bekliyor.

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