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        Haberler Gündem Güvenlik Çanakkale açıklarında 106 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale açıklarında 106 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 106 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 19:39 Güncelleme: 24.02.2024 - 19:39
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        106 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botların hareket halinde olduğunu belirledi.

        "TCSG-6", "KB-20" ve "KB-111" botları tarafından durdurulan lastik botlardaki Afganistan uyruklu 43'ü çocuk 106 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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        #Çanakkale
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